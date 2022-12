Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza é empossada neste domingo

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) passa a ter novo comando neste domingo (1º). A Mesa Diretora eleita para o biênio 2023-2024 toma posse nesta data, com Gardel Rolim (PDT), então líder do governo Sarto na Casa, como presidente. A cerimônia ocorrerá no gabinete da Presidência da CMFor, às 15 horas.

Além dele, chegam à chefia do Legislativo Municipal os seguintes vereadores: 1º vice, Paulo Martins (PDT); 2º vice, Renan Colares (PDT); 3ª vice, Cláudia Gomes (PSDB); 1º secretário, Bruno Mesquita (Pros); 2º secretário, Fábio Rubens (PSB); 3ª secretária, Kátia Rodrigues (Cidadania); 1ª vogal, Ana Aracapé (PL); 2º vogal, Luciano Girão (PP); e 3ª vogal, Estrela Barros (Rede).

O grupo que sucedará o comando de Antônio Henrique (PDT) na Câmara foi eleito em chapa única, em 1º de dezembro, com a aprovação de todos os 43 parlamentares.

Expectativas para o próximo biênio

Na avaliação de Gardel, os dois anos como líder da Prefeitura lhe garantiram "experiência, compromisso com o diálogo" e melhor preparo "para essa responsabilidade de conduzir o Legislativo".

Para a nova gestão, o vereador pedetista garante o "sentimento de responsabilidade, diálogo e zelo", com atenção aos colegas e servidores da Câmara.

"Minha oração é que nós todos tenhamos muita humildade e entusiasmo para que a gente possa fortalecer o Poder Legislativo. O que fica de mim é o compromisso, com os 42 vereadores e com a população de Fortaleza, de que nós trabalharemos muito para entregar o melhor à cidade”, disse.

Já em 2023, Gardel terá o desafio de gerenciar as discussões complementares sobre isenção à taxa do lixo, de reorganizar a base de José Sarto (PDT) e de colocar em pauta as demais propostas que ficaram pendentes em 2022.