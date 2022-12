Mourão fará pronunciamento como presidente do Brasil amanhã (31), diz colunista

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), que substituiu Jair Bolsonaro (PL) na Presidência da República após o mandatário brasileiro viajar para os Estados Unidos nesta sexta-feira (30), fará um pronunciamento à nação neste sábado (31), último dia do atual Governo. As informações são da colunista Carla Araújo, do Uol.

Segundo Carla, a fala está agendada para ir ao ar às 20h do sábado (31). O próprio vice-presidente teria dito à colunista que a mensagem seria "institucional, de final de ano".

Além disso, Mourão reafirmou que não fará a passagem da faixa presidencial para o presidente eleito e diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo (1º), dia da posse do petista para o terceiro mandato.

"Essa questão da faixa é um gesto simbólico do Presidente da República que sai para o que entra. Não sou o presidente eleito. Se o Bolsonaro tivesse renunciado, aí, sim, seria minha responsabilidade", afirmou. No entanto, o vice-presidente garantiu ao G1 que "tudo vai ficar tranquilo e calmo no país até a posse do presidente Lula".

Fora do Governo, Mourão ocupará uma cadeira no Senado Federal pelo Rio Grande do Sul em fevereiro do próximo ano.

Viagem de Bolsonaro

Bolsonaro decolou às 14h02 desta sexta (30) para passar um mês em Miami, nos Estados Unidos. Mais cedo, uma portaria publicada no Diário Oficial da União autorizou a dispensa de oito servidores públicos para acompanharem o político no período "sabático" que deve passar fora do país.