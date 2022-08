Moraes suspende sigilo de decisão que autorizou busca contra empresários que defenderam golpe

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, tornou pública, nesta segunda-feira (29), a decisão que autorizou mandados de busca e apreensão contra empresários que debateram no WhatsApp a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil se Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência, vencer as eleições deste ano.

Na decisão que autorizou as buscas, Moraes disse não haver dúvidas da possibilidade de "atentados contra a democracia e o Estado de Direito" no diálogo entre os empresários, que integram o grupo "Empresários & Política" no aplicativo de mensagens instantâneas.

"[...] não há dúvidas de que as condutas dos investigados indicam possibilidade de atentados contra a democracia e o Estado de Direito, utilizando-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário, o Estado de Direito e a Democracia", escreveu o ministro.

O conteúdo das mensagens trocadas entre os empresários foi revelado pelo Metrópoles no último dia 23 de agosto. A publicação embasou ações judiciais e um pedido de investigação da Polícia Federal.

Estão envolvidos na investigação os empresários:

Afrânio Barreira Filho, do grupo Coco Bambu;

Luciano Hang, dono da Havan;

Ivan Wrobel, da construtora W3 Engenharia;

Marco Aurélio Raymundo, dono da marca de surfwear Mormaii;

José Isaac Peres, dono da rede de shoppings Multiplan;

José Koury, dono do Barra World Shopping, no Rio de Janeiro;

Também são citados Luiz André Tissot e Meyer Joseph Nigri.

Crimes em análise

Na decisão, Moraes afirma ainda que, de acordo com os fatos noticiados até o momento da busca e apreensão, há "fortes indícios" da prática de uma série de crimes. Ele citou: incitação ao crime, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e financiamento de organização criminosa.

O ministro do STF acredita também que as condutas sugeridas pelos empresários estão abarcadas pela "grande capacidade socioeconômica do grupo investigado, a revelar o potencial de financiamento de atividades digitais ilícitas e incitação à prática de atos antidemocráticos".

Tensão pré-eleitoral

Nos documentos divulgados, há um pedido da Polícia Federal para a adoção de medidas voltadas à elucidação dos fatos, visto o momento pré-eleitoral de acirramento da polarização política e que as condutas investigadas podem acarretar ações violentas por adesão de voluntários e cooptação de pessoas em razão do poder econômico dos empresários citados.

Para o STF, esses atos ilícitos não podem ser vistos como "meros crimes de opinião", já que os empresários, no contexto de uma possível organização criminosa, funcionam como líderes e influenciam outros a praticar delitos.

Alexandre de Moraes Ministro do STF Esse cenário, portanto, exige uma reação absolutamente proporcional do Estado, no sentido de garantir a preservação dos direitos e garantias fundamentais e afastar a possível influência econômica na propagação de ideais e ações antidemocráticas."

Entenda o caso

O conteúdo das mensagens trocadas pelos empresários investigados foi revelado pelo Metrópoles na última semana. Nas mensagens, o grupo, que é publicamente apoiador do presidente Jair Bolsonaro, defendeu um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula, candidato à Presidência, vença o pleito neste ano.

Os mandados de busca e apreensão, determinados por Alexandre de Moraes, foram cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará.

Também foram feitos o bloqueio das contas bancárias dos empresários e de suas contas nas redes sociais, bem como tomados depoimentos e quebrados sigilos bancários.