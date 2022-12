Moraes suspende porte de armas no Distrito Federal até dia 2 de janeiro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu de forma temporária as autorizações de porte e transporte de armas de fogo e de munições no Distrito Federal.

A medida foi tomada após pedido da equipe de transição do governo Lula, com objetivo de aumentar a segurança para a cerimônia de posse do petista, que será realizada no domingo (1º), em Brasília.

A restrição será válida entre as 18h desta quarta-feira (28) e a segunda-feira (2). Serão atingidos colecionadores, atiradores e caçadores. Em caso de desrespeito da decisão, a polícia pode autuar em flagrante por porte ilegal de arma.

Pedido da transição

O pedido foi feito pela equipe de transição do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva, que toma posse do cargo no primeiro dia de 2023. A preocupação ficou mais forte após tentativa frustrada de atentado com bomba próximo ao aeroporto de Brasília.

Na ocasião, George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, foi autuado em flagrante por terrorismo, logo após confessar que montou o artefato explosivo e o instalou em um caminhão de combustível.