Missão Velha registra aglomeração em comemoração por vitória de prefeito recém-eleito

Pela segunda noite, apoiadores do prefeito eleito de Missão Velha, Dr. Lorim (PDT), provocam aglomerações em ruas da cidade durante comemoração pela vitória.

Em caminhada pela cidade, nesta segunda-feira (2), além da falta de distanciamento e da quantidade de pessoas nas ruas, muitos estavam sem máscara de proteção facial. Os registros foram postados nos perfis de redes sociais de apoiadores.

Ainda no domingo (1°), dia da votação, Dr. Lorim publicou imagens da comemoração em Jamacaru, distrito de Missão Velha. Pelas imagens, também é possível ver pessoas aglomeradas e, em alguns casos, sem máscara.

Com 52,8% (11.994) dos votos válidos, Dr. Lorim (PDT) venceu as eleições suplementares no município de Missão Velha, na região do Cariri. A disputa pelo comando do executivo municipal foi contra a petista Fitinha (PT), indicada pelo ex-prefeito Dr. Washington (MDB), que não conseguiu assumir o mandato no início do ano.

Ocorrências

No domingo (1º), em Missão Velha, policiais federais abordaram pessoas com materiais de campanha — não foi informado a que candidato pertenciam. No momento da abordagem, segundo a PF, o material não estava sendo distribuído, não configurando, portanto, flagrante de propaganda eleitoral irregular. Dessa forma, somente foi recolhido o conteúdo e encaminhado ao cartório eleitoral.

Antes, na manhã da última quinta-feira (29), a PF havia cumprido três mandados de busca e apreensão em Missão Velha por crimes como compra de votos e violação do sigilo do voto, previstos nos artigos 299 e 312 do Código Eleitoral. Segundo o órgão, os mandados foram cumpridos nos domicílios dos investigados e não houve nenhuma prisão.