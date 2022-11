Ministros do STF voltam a utilizar máscaras em sessão após aumento de casos de Covid no Brasil

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) voltaram a utilizar máscaras na sessão plenária presencial desta quinta-feira (17). A mudança no protocolo ocorreu após recomendação do Ministério da Saúde, que apontou recentemente o aumento de casos de Covid em todo o Brasil.

A presidente do STF, ministra Rosa Weber, a ministra Cármen Lúcia, o ministro Edson Fachin e o procurador-geral da República, Augusto Aras, utilizaram máscaras desde a abertura da sessão.

A nova recomendação do Ministério da saúde foi publicada no último sábado (12), quando a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde orientou aos estados e municípios o retorno do uso de máscaras, além da higienização frequente das mãos com álcool em gel ou água e sabão.

Segundo o órgão, a medida visa proteger, principalmente, indivíduos que apresentam fatores de risco para o desenvolvimento de quadros mais graves da doença. Nesse caso, a recomendação visa o cuidado com grupos de imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades.

Alta de casos da doença

Os números de Covid tiveram alta de 134% na última semana, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Ao todo, entre os dias 6 e 12 de novembro, 61.564 novas infecções pelo coronavírus foram registradas no Brasil.

Em ritmo semelhante, o número de mortes por conta da doença também cresceu, mas de forma mais controlada. Na semana encerrada no dia 12, foram 312 óbitos por Covid, representando alta de 24,3%, conforme os números apresentados pela Pasta.

A secretaria também alertou para a circulação da sublinhagem BQ.1 no Brasil, uma nova variante da Ômicron. Especialistas de saúde temem nova onda da doença nas próximas semanas em território brasileiro.