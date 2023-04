Ministro do GSI entrega ao STF imagens do 8 de janeiro no Planalto

Ricardo Cappelli, ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, afirmou nas redes sociais, neste sábado (22), que enviou todas as imagens do circuito interno do Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal (STF), do dia 8 de janeiro — dia em que ocorreram os atos antidemocráticos em Brasília.

"Já entregamos ao STF a íntegra das imagens do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro e uma cópia da sindicância aberta no GSI", escreveu no Twitter.

As gravações foram pedidas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Moraes é o relator do inquérito dos atos golpistas, que ocorreram no dia 8 de janeiro.

Demissão Gonçalves Dias

Imagens do circuito interno de 22 câmeras do Palácio do Planalto registradas em 8 de janeiro foram divulgadas na quarta-feira (19) e mostram o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, durante os ataques ao edifício sede da Presidência do Brasil.

O general da reserva Gonçalves Dias pediu demissão do cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República na última quarta-feira (19). O pedido foi feito após reunião com o presidente Lula e chefes de outras pastas, no Palácio do Planalto.

A demissão ocorreu depois da repercussão dos vídeos em que ele aparece no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, durante invasões aos Três Poderes em Brasília. Dessa forma, ele foi o primeiro ministro a deixar o governo deste mandato de Lula.