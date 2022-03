Medalha que homenageia homens por combate à violência contra a mulher é oficializada no Ceará

A resolução que cria a Medalha Laço Branco — honraria destinada a homens que atuam no combate à violência contra a mulher — foi publicada nesta segunda-feira (28) no Diário Oficial do Estado. A ideia, que havia sido instituída no início deste mês pela Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), é engajar a participação masculina na luta.

O reconhecimento deve ser feito anualmente pela Assembleia, de preferência no dia 6 de dezembro, a um só homem. A data marca o Dia do Laço Branco, uma mobilização nacional de homens pelo fim da violência contra as mulheres.

Leia mais Segurança Vereador Ronivaldo Maia deve ser ouvido na Justiça em maio sobre tentativa de feminicídio

Escolha do nome



De acordo com a resolução, a escolha do homenageado vai ser feita pela Mesa Diretora, mediante indicação fundamentada de 1/5 dos deputados estaduais.

É o próprio colegiado, inclusive, alinhado à presidência da AL-CE, que vai entrar em contato com o escolhido para informar sobre a data, o horário e o local da sessão solene.

A deputada Érika Amorim (PSD) é a única mulher que compõe a Mesa Diretora da Assembleia. Ao todo, há apenas cinco parlamentares mulheres na Casa Legislativa.

Semana do Laço Branco



A medalha faz parte da Semana Estadual do Laço Branco, aprovada pela AL-CE e instituída em janeiro de 2020 pelo governador Camilo Santana (PT). A iniciativa foi do deputado Elmano Freitas (PT).

Anualmente, na semana, são feitas ações educativas pelo Governo para sensibilizar homens a se engajarem no enfrentamento e na prevenção à violência contra a mulher. São promovidos debates entre a sociedade e a administração pública sobre as políticas de prevenção e sobre os índices de violência no Estado.