Max Quintino será o secretário da Casa Civil do Ceará; conheça o perfil

O governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou Max Quintino como o novo secretário da Casa Civil do Ceará.

Maximiliano César Pedrosa Quintino de Medeiros é mestre em Economia do Setor Público pelo Programa de Pós-graduação em Economia da UFC e graduado em Geografia pela Uece. É professor estadual.

Ele foi diretor da Ematerce, de 2011 a 2015; presidente do Instituto Agropolos do Ceará, de 2015 a 2017; e presidente da Ceasa-CE, de 2018 a 2021, até assumir, em fevereiro do mesmo ano, a superintendência do Detran-CE.