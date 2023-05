Mário Frias agride Guga Noblat e o chama de 'anão'; assista

O jornalista Guga Noblat publicou um vídeo nesta quinta-feira (11) onde o deputado federal Mário Frias (PL) o agride e fala: "sabia que tu era um anãozinho", antes de arrancar o celular da mão do repórter violentamente.

"Momento em que Mário Frias me chama de ‘anão’ e arranca meu celular. Eu sequer tinha falado com ele. O deputado que queria ser ator veio para cima de mim por recalque do Morning Show. Ao entrevistá-lo no ano passado, eu abordei questões sobre corrupção que ele não soube responder. Tá no ódio até hoje", comentou o jornalista em legenda no Instagram.

Veja momento da agressão:

O episódio ocorreu durante sessão da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, em Brasília. Frias não comentou o caso nas redes sociais.

Guga continua a publicação: "O clima tá ficando gostoso aqui dentro da Comissão de Comunicação. Deputado Mário Frias acaba de me agredir. Primeiro me chamou de ‘anão’, aí quando fui gravá-lo me ofendendo, ele arrancou meu celular da minha mão".

Guga se pronuncia

"Sobre o Mário Frias e toda sua covardia", iniciou Noblat em seu pronunciamento. O jornalista relatou que o fato ocorreu antes mesmo do início dos trabalhos da Comissão. "O motivo eu não tenho certeza. Eu estava em pé parado e de repente aparece Mário Frias com aquela carinha de 'raivinha' e que estava querendo briga. Aí eu olhei para ele e ele começou a me chamar de anão", conta.

Após xingá-lo e tomar o celular da Guga da mão dele, Mário Frias colocou o aparelho em uma mesa e saiu. Ele conta que o deputado ameaçou chamar seguranças, mas, conforme Noblat, o próprio parlamentar saiu da Comissão.