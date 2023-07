Marcos do Val prestará novo depoimento à PF na próxima semana, determina Moraes

A Polícia Federal deve ouvir um novo depoimento do senador Marcos do Val (Podemos-ES), na próxima quarta-feira (19), acerca da suposta tentativa de gravar ilegalmente uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi ouvido na mesma investigação na última quarta-feira (12). As informações são do portal g1.

O novo interrogatório da PF foi uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

TRAMA CONTRA MORAES

O senador Marcos do Val revelou que foi coagido pelo ex-presidente Bolsonaro a participar de um golpe de Estado com o objetivo de anular o pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o novo presidente da República, ano passado.

A conspiração consistia em tentar gravar de maneira escondida o ministro Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e induzi-lo a falar algo que pudesse anular o processo eleitoral. Do Val chegou a cogitar usar equipamentos do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para captar os diálogos com o magistrado.

No mês passado, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão e recolheu o celular de Do Val e bloqueou a conta dele no Twitter. Além disso, os agentes fizeram uma varredura no gabinete do senador e em endereços associados a ele no Espírito Santo.

DEPOIMENTO DE BOLSONARO

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou em coletiva para a imprensa, na quarta-feira (12), que o nome do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não teria sido mencionado na reunião que teve com o senador Marcos Do Val (Podemos-ES) e com o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) no ano passado.

A declaração foi dada por Bolsonaro logo após ele prestar depoimento à Polícia Federal, em Brasília, no inquérito que investiga Do Val por articular uma suposta trama antidemocrática com Silveira.

Questionado pelos jornalistas se Do Val teria, então, inventado a história, Bolsonaro disse: "Não vou falar se inventou, ele que responda pelos atos dele".

A defesa do ex-presidente endossou ainda, na coletiva, que o nome do ministro do STF não foi mencionado no encontro e que não houve preparação para um ato golpista. "Reunião rápida no Palácio do Alvorada. Nenhum ato preparatório, nenhum golpe, nenhuma conversa, o nome do ministro Alexandre de Moraes jamais foi citado", afirmou o advogado.