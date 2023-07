Marcos do Val diz em depoimento à PF que mentiu sobre contato com 'inteligência americana'

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) admitiu em depoimento à Polícia Federal que mentiu sobre ter tido contado com a "inteligência americana" para o ex-deputado federal Daniel Silveira. Em conversa pelo aplicativo de mensagem WhatsApp, alegou que tinha conversado com agentes estadunidenses para informar sobre o suposto plano de gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Conforme o GLOBO, o parlamentar declarou que foi uma mentira, buscando "ganhar tempo" para informar Alexandre de Moraes sobre a tentativa de golpe. Para Silveira, disse que foi instrutor do grupo de elite da polícia dos Estados Unidas, chamado Swat. O relatório da PF considera que a afirmação foi dita como um "blefe".

"(Marcos do Val) contatou Daniel por mensagem, informando-o que não aceitaria a 'missão' porque isso prejudicaria suas relações com a Inteligência Americana. Essa justificativa, no entanto, foi apenas para afastar as novas tentativas de contato de Daniel", disse em um trecho do depoimento.

Trecho do depoimento "Indagado se houve alguma orientação de órgão de inteligência externa para tomada de sua decisão e se isso a influenciou, (Do Val) respondeu que não, reiterando que quando referiu "Inteligência Americana" falou dessa forma apenas como justificativa para ter tempo de reportar ao Ministro Alexandre os fatos”.

Troca de mensagens entre Silveira e Do Val

As mensagens foram enviadas nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022. Em entrevista à Veja, Do Val declarou que Silveira tentou convencê-lo a gravar o ministro Alexandre de Moraes para conseguir provocar algo que anulasse o resultado da eleição do ano passado, que garantiu a vitória de Lula.

Em fevereiro, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) declarou que foi coagido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para se aliar a ele em um golpe contra o Estado. O parlamentar disse ter negado a proposta e denunciado o caso.

Marcos está sendo investigado por obstruir investigações relacionadas aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro.