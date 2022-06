Mais um vereador pede licença em Fortaleza, e Câmara chega a 12 suplentes em exercício

A Câmara Municipal de Fortaleza estabeleceu mais uma mudança na bancada durante a sessão desta quarta-feira (22), com a posse do suplente de vereador Josivan Clube (PSB).

Ele se torna o 12º parlamentar em exercício na suplência na Casa Legislativa após o pedido de licença de Eudes Bringel (PSB), que se afasta por motivos particulares pelo período de 120 dias.

A posse de Josivan Clube foi conduzida pelo vice-presidente da Casa, vereador Adail Júnior (PDT). Durante o discurso na tribuna, o suplente agradeceu a presença da família, amigos e lideranças políticas. No ato, apoiadores do parlamentar em exercício ocuparam parte do Plenário da Câmara Municipal.

Josivan se candidatou a vereador de Fortaleza pela terceira vez em 2020, ficando na suplência. O empresário havia disputado um assento no Parlamento da Capital em 2004 e em 2016. O parlamentar tem representação principalmente nos bairros do Bom Sucesso e Vila Manoel Sátiro.

Articulações

Com a proximidade das Eleições 2022 e já em ritmo de pré-campanha, a frequência de troca de parlamentares tem aumentado.

Ao todo, desde o início da atual legislatura, em menos de dois anos, já são cerca de 19 mudanças. No momento, 12 suplentes estão em exercício de mandatos com o licenciamento de titulares.

Ao menos 18 dos 43 dos vereadores eleitos para o Legislativo Municipal no último pleito são pré-candidatos em 2022. Muitos deles, inclusive, já se articulam para ampliar as bases no Capital e no Interior.

TITULARES LICENCIADOS

Bruno Mesquita (Pros)

Cláudia Gomes (PSDB)

Dr. Elpídio (PDT)

Estrela Barros (Rede)

Inspetor Alberto (Pros)

Julierme Sena (União)

Kátia Rodrigues (Cidadania)

Michel Lins (Cidadania)

Paulo Martins (PDT)

Raimundo Filho (PDT)

Wellington Sabóia (PMB)

Eudes Bringel (PSB)

SUPLENTES EM EXERCÍCIO

Adams Gomes (DEM), no lugar de Cláudia Gomes

Carlos Mesquita (PDT), no lugar de Elpídio Nogueira

Daniel Borges (Avante), no lugar Julierme Sena

Didi Maravilha (PMB), no lugar de Wellington Sabóia

Didi Mangueira (PDT), no lugar de Raimundo Filho

Dudu Diógenes (PL), no lugar de Inspetor Alberto

John Monteiro (PDT), no lugar de Paulo Martins

Nêga do Henrique Jorge (Cidadania), no lugar de Kátia Rodrigues

Pedro França (Cidadania), no lugar de Michel Lins

Pedro Matos (PL), no lugar de Bruno Mesquita

Wander Alencar (Rede), no lugar de Estrela Barros

Josivan Clube (PSB), no lugar de Eudes Bringel

SUPLENTES QUE CHEGARAM A EXERCER O CARGO EM ALGUM MOMENTO