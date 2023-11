Mais de R$ 479 mi são liberados pelo MEC em 3º lote do Programa Escola em Tempo Integral

Mais de R$ 479 milhões foram liberados pelo Ministério da Educação para o pagamento do terceiro lote de recursos do programa Escola em Tempo Integral. O valor, garantido pelo FNDE a partir dessa quarta-feira (22), será distribuído a 4.148 secretarias municipais e estaduais de educação, com o intuito de fomentar criação de novas matrículas de tempo integral.

Veja também

Nas redes sociais, Camilo Santana comemorou o novo pagamento e citou a importância não só do programa, mas também do aporte de novos recursos. "Com esse repasse, o total já chega a quase R$ 800 milhões! O que nosso povo quer é escola mais atrativa para os filhos, mais tempo aprendendo, com qualidade. Recurso para a educação nunca é gasto, é investimento!", escreveu o ministro da Educação.

Veja a publicação:

Segundo o ministério, as secretarias contempladas na nova remessa podem ser conferidas no próprio site do FNDE, por meio do Sistema de Liberação de Recursos dos programas do Fundo. Entretanto, conforme a Secretaria de Educação Básica (SEB), as que estiverem com dados desatualizados terão problemas nos recebimentos dos recursos.

Com o novo pagamento, as quantias repassadas para o Programa Escola em Tempo Integral já somam R$ 799 milhões direcionados pelo MEC e pelo FNDE. O primeiro e o segundo lote foram repassados nas semanas de 11 de outubro e de 17 de novembro.

Entre as regras, atualizadas na resolução n.18/2023 do FNDE, está o fato de que as transferências de recursos financeiros são feitas em caráter suplementar com depósito na conta do próprio FNDE no Banco do Brasil.

Além disso, o dinheiro é mantido na conta-corrente e movimentado exclusivamente por meio eletrônico.