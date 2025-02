Lula venceria todos os opositores se a eleição fosse hoje, aponta pesquisa

Pesquisa realizada pela Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (3), indica que, mesmo com o aumento da desaprovação do Governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) superaria todos os possíveis adversários da oposição caso a eleição ocorresse hoje. O estudo simulou quatro cenários para o primeiro turno e seis para o segundo, com Lula à frente em todas as projeções.

O levantamento faz parte da mesma pesquisa divulgada na semana passada, que apontou, pela primeira vez, a desaprovação do Governo maior do que a aprovação. A amostra contou com 4,5 mil entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais, realizadas entre os dias 23 e 26 de janeiro. O período analisado já reflete as mudanças na comunicação do Governo sob a coordenação de Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom).

Cenários possíveis

Nos seis cenários de segundo turno, Lula aparece com mais de 40% das intenções de voto. A disputa mais equilibrada seria contra o cantor sertanejo Gusttavo Lima, com Lula somando 41% contra 35% do adversário. A maior vantagem do presidente ocorre no embate contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), onde ele registra 45% das intenções de voto contra 26% do rival.

Legenda: Apenas três nomes foram mencionados: Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ambos com 9%, e Gusttavo Lima, que apareceu com 1%. Foto: AFP / Reprodução / Redes Sociais

Se o confronto fosse contra Eduardo Bolsonaro (PL) ou Pablo Marçal (PRTB), Lula abriria 10 pontos de vantagem, com 44% contra 34% de cada um. Já contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a distância entre os dois seria de nove pontos percentuais: 43% contra 34%. Em um eventual segundo turno entre Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o petista teria 45% contra 28% do adversário.

A pesquisa apresenta uma margem de erro de 1 ponto percentual. Nos quatro cenários testados para o primeiro turno — todos incluindo Ciro Gomes (PDT) —, Lula varia entre 28% e 33% das intenções de voto. A maior porcentagem, 33%, ocorre no cenário sem Tarcísio, Marçal e Eduardo Bolsonaro. Quando Tarcísio é excluído, mas Gusttavo Lima, Pablo Marçal e Eduardo Bolsonaro estão na disputa, a vantagem do petista cai para 28%.

Na pesquisa espontânea, 78% dos entrevistados se declararam indecisos. Apenas três nomes foram mencionados: Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ambos com 9%, e Gusttavo Lima, que apareceu com 1%.

Rejeição a Bolsonaro

Apesar da alta desaprovação do Governo, Lula possui menor rejeição do que Bolsonaro, segundo os dados da Genial/Quaest. Entre aqueles que conhecem o atual presidente, 49% afirmam que não votariam nele. Já no caso do ex-presidente Bolsonaro, esse percentual sobe para 53%.

A rejeição mais alta registrada foi a do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com 56% dos entrevistados dizendo que não votariam nele. Em seguida, aparece Eduardo Bolsonaro, com 55% de rejeição.

