Lula usou colete à prova de balas em evento na Cinelândia, no Rio de Janeiro

O ex-presidente Lula utilizou colete à prova de balas em um evento na praça da Cinelândia, no Rio de Janeiro, na noite de quinta (7). O item pôde ser observado por baixo da blusa utilizada pelo petista, surgindo como um item de segurança pré-campanha.

No mesmo local, uma bomba caseira foi jogada contra o público e um suspeito foi detido pela Polícia Militar após o incidente. Em entrevista ao portal UOL, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) informou que a celeridade nas investigações foi cobrada para evitar ataques do tipo.

Leia mais PontoPoder Bomba com fezes é lançada em evento de Lula no Rio de Janeiro; homem é preso

Ainda segundo informações do UOL, a bomba caseira continha fezes e foi lançada contra o público por volta das 18h50, pouco antes de Lula subir ao palco. O artefato provocou mal cheio, mas não deixou ninguém ferido.

O local rapidamente foi isolado e o material foi coletado pelos bombeiros. Até a chegada de Lula, as atividades no palanque foram paralisadas mesmo após terem sido iniciadas.

Área isolada

Em nota, a assessoria de Lula negou que o artefato tivesse a presença de fezes, mas membros da segurança do evento confirmaram a informação. Apesar disso, o esquema interno de segurança impedia a entrada de garrafas e realizava revistas nos presentes.

A área do palco foi isolada com placas de metal. Porém, a área das escadarias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que estava localizada à direita do palco, foi ocupada por militantes e apoiadores, munidos de instrumentos musicais e bandeiras de movimentos sociais.