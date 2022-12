Lula passa por novo exame na garganta, que mostra 'normalidade'

Duas semanas após um procedimento cirúrgico para tratar uma lesão na garganta, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma laringoscopia neste domingo (4) no Hospital Sírio-Libanês. De acordo com boletim médico, o resultado está "dentro da normalidade".

De acordo com as informações, divulgadas pelo jornal Metrópoles, Lula foi acompanhado por equipes médicas coordenadas por Roberto Kalil Filho, Rubens Brito e Rui Imamura.

Em coletiva de imprensa na última sexta (2), Lula disse que não conseguiu ficar um dia sem falar, apesar da orientação médica para poupar a voz e evitar discursos.

"Por mais que eu faça esforço, não consigo ficar sem falar. Mesmo quando não preciso falar, eu falo. Vou ficar bem, preciso da minha voz para governar esse país", afirmou o presidente eleito.

A cirurgia que Lula realizou no fim de novembro foi necessária após ele descobrir, em exames de rotina, uma leucopsia na laringe.

De acordo com comunicado do hospital, Lula tinha "alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucopsia na laringe".