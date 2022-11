Lula passa por exames de rotina antes de viagem para a COP 27

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está realizando exames de rotina, neste sábado (12), no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

O objetivo é fazer um chekup antes da viagem do petista para o Egito, onde participará da 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP 27).

As informações foram repassadas pela assessoria de Lula, que não informou os exames específicos que ele está realizando. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o petista está sob os cuidados do cardiologista Roberto Kalil Filho - que é seu médico e foi indicado para integrar a comissão especialistas na Saúde para a transição entre os governos de Jair Bolsonaro (PL) e Lula.

Lula deve viajar ao Egito na segunda-feira (14). Ao todo, a COP 27 deve reunir representantes de mais de 100 países.

A Conferência iniciou os trabalhos no dia 6 deste mês e também conta com a participação da governadora Izolda Cela (sem partido), que está no Egito para o evento. Lá, a mandatária cearense tem reafirmado compromissos sobre a geração de energias renováveis no Ceará, reforçando tratativas para a produção de hidrogênio verde no Estado.

A COP 27 discute com diversos países compromissos sobre adaptação climática, mitigação de gases do efeito estufa, impacto climático na questão financeira e colaboração para conter o aquecimento global.