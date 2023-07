Lula convoca indicados do Republicanos e PP para reunião de reforma ministerial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou os indicados do Republicanos e Progressistas (PP) a cargos de ministro para uma reunião na próxima semana, com a volta dos trabalhos no Congresso Nacional. A pauta do encontro, que também contará com outros integrantes do Centrão que estarão de volta a Brasília depois do recesso, é a definição da reforma ministerial. As informações são da CNN.

Segundo os deputados federais Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA), Lula pretende conversar “olho no olho” com os líderes e bancadas dos dois partidos antes da decisão que irá definir os ministérios.

No cenário de possíveis de mudanças, todos ministérios, com exceção da Saúde, são alvo da reorganização do governo. Lula teria se reunido, nesta terça-feira (26), com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para debater o assunto.

No radar de partidos do centro ainda estão o comando da Caixa Econômica Federal, da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Apesar de não ter tido indicações oficiais, o Centrão havia especulado a sugestão de nome de mulheres para os cargos.