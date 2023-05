Lula aceita reunião com Zelensky durante cúpula do G7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aceitou ter reunião bilateral com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Os dois estão em Hiroshina, no Japão, para a cúpula do G7.

Fontes do governo brasileiro informaram ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, que a equipe de Lula ofereceu um encontro no fim da tarde de domingo (21).

O pedido de reunião partiu de Zelensky, que apareceu de surpresa na cúpula de líderes do G7. Lula e o mandatário ucraniano se encontraram em reuniões multilaterias e no jantar de chefes de estado da cúpula, mas ainda não tiveram um momento reservado.

Um dos temas da conversa deve ser a guerra entre Rússia e Ucrância. Sobre o conflito, Lula tem defendido que há necessidade de diálogo e que há responsabilidade dos dois países.

A agenda oficial de Lula para domingo prevê encontros bilaterais com os primeiros-ministros da Índia, Narendra Modi, e do Canadá, Justin Trudeau. Neste sábado (20), o petista se reuniu com líderes do Japão, Indonésia e França.

O que é o G7?

A expressão G7 é a abreviação de Grupo dos Sete, uma organização de líderes de países mais industrializados do mundo: Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos.

O grupo é restrito às sete nações, mas outras, a exemplo do Brasil, podem ser convidadas para as cúpulas. Para Hiroshima foram chamados representantes de Austrália, Brasil, Vietnã, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Comores e Ilhas Cook.