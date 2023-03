Luís Roberto Barroso recebe alta após 2 cirurgias de emergência

Após tratar de obstrução intestinal, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso foi liberado do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, neste domingo (12). O vice-presidente do STF teve que ser operado mais de duas vezes.

O ministro foi submetido à cirurgia para o fechamento de uma hérnia incisional no fim do último mês.

Barroso participou de uma sessão do STF, mas passou mal e foi operado mais duas vezes. Ao todo, foram três episódios de obstrução intestinal.

Luís Roberto deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na quinta-feira (9) e permaneceu em observação desde então.

Futuro do ministro

Luís Roberto Barroso, indicado para o Supremo por Dilma Rousseff, em 2013, deve ocupar a presidência da Corte a partir outubro deste ano.

Isso porque a atual presidente, ministra Rosa Weber, atinge a idade de aposentadoria compulsória.

Barroso é professor titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), onde se formou doutor em direito público.