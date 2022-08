Luciano Hang tem conta no Instagram suspensa após operação da PF

O empresário Luciano Hang usou o Twitter para informar que teve o perfil do Instagram retirado do ar por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na noite de terça-feira (23), o banimento ocorreu após o dono da Havan ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF),

Luciano Hang e mais sete executivos foram alvo de mandados de busca e apreensão após o vazamento de conversas de WhatsApp supostamente defendiam um golpe de estado no país — em caso de vitória do ex-presidente Lula.

Legenda: Perfil de empresário aparece com aviso de "restrito" em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Em entrevista ao programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, o empresário falou sobre o teor das mensagens: “Na realidade, um ou outro do grupo comentou alguma coisa sobre a possibilidade do ex-presidente ganhar e falou que ficaria mais feliz se talvez voltasse o governo militar. Mas isso é uma opinião. Imagina os empresários tentando dar um golpe de estado no país? Isso não passa na cabeça da gente”.

O dono da Havan disse ainda que a defesa não teve acesso ao processo: “Como também não tivemos acesso ao processo por fake news, que corre há dois anos atrás. Eu também fui vítima de busca e apreensão em um processo de fake news lá de trás, e lá me levaram o meu Facebook e o meu Twitter”.

"Tentar me calar", diz empresário

Luciano Hang conta com 5,2 milhões de seguidores no Instagram, o Facebook com quase 500 mil pessoas e o TikTok com mais de 215 mil seguidores. Na manhã de quarta-feira (24), o empresário enviou um comunicado aos veículos de comunicação falando sobre o que passou.

“Censura não! Onde está a democracia e a liberdade de pensamento e expressão? Tenho certeza de que este era o objetivo de toda esta narrativa armada contra mim: tentar me calar. Mas sigo tranquilo, pois tenho a consciência limpa e milhões de brasileiros ao meu lado. Desde que me tornei ativista político luto pela liberdade do cidadão e por um Brasil melhor, mais próspero e justo. Seria muito mais cômodo para mim ficar no conforto da minha casa, mas escolhi não me calar diante das atrocidades do nosso país", comentou o empresário.