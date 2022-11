Live PontoPoder: transição de governo, eleições em Baixio e aproximação PT e PDT no Ceará

Na Live Ponto Poder desta quarta-feira (23), jornalistas do Diário do Nordeste falam sobre as últimas atualizações da transição tanto no Governo do Ceará - onde grupos técnicos foram criados para contribuir no processo - e na presidência da República - que teve aumento da participação de cearenses na equipe de transição.

Também a nível nacional, o Congresso Nacional deve começar a discutir a PEC da Transição, que modifica o orçamento federal de 2023 com objetivo de manter o Auxílio Brasil (que voltará a se chamar Bolsa Família) em R$ 600, além de permitir o aumento real do salário mínimo.

Os colunistas de Política do Diário do Nordeste Wagner Mendes e Inácio Aguiar e a repórter Luana Barros também comentam a campanha da eleição suplementar para a Prefeitura de Baixio, marcada para o início de dezembro. A cidade passa por nova disputa eleitoral após o prefeito eleito em 2020, Zé Humberto, ter sido cassado pela Justiça Eleitoral.

Além das últimas atualizações a respeito da crise interna do PDT no Ceará e as discussões sobre se o partido irá ou não integrar a base aliada do governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

O prefeito de Fortaleza, Sarto (PDT), defendeu que uma aproximação entre os dois partidos a nível estadual deve refletir também a nível municipal. Na capital cearense, as duas legendas são adversárias desde 2012.

Sarto é um dos integrantes da comissão do PDT que irá discutir o posicionamento do partido no Ceará. Também integram a comissão o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o senador licenciado Cid Gomes e o deputado federal e presidente do PDT Ceará, André Figueiredo.

A live PontoPoder irá ocorrer excepcionalmente nesta quarta-feira (23), a partir das 17 horas, por conta do jogo da Copa do Mundo entre Brasil e Croácia nesta quinta-feira (24).