Lideranças políticas do Ceará repudiam crime em Cascavel

Um homem assassinou a facadas um cliente de um bar em Cascavel após a vítima se manifestar como eleitor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com relatos. A motivação política foi confirmada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que investiga o caso, "com base nas informações colhidas no local do crime”.

O episódio mobilizou a classe política em repúdio ao ato criminoso. Candidato ao Senado nas eleições deste ano, o ex-governador Camilo Santana (PT) se manifestou pelas redes sociais: “Mais um caso inaceitável de violência, fruto da intolerância e do desrespeito à vida. Nosso país não pode aceitar como normal esse discurso de ódio. Nosso país precisa de paz”.

Por meio de sua conta no Twitter, o aliado Elmano de Freitas (PT), candidato ao governo estadual, também se posicionou. “A política não pode ser lugar de ódio e de intolerância. É inaceitável que divergências políticas atentem contra a vida. Chega de ódio. O Brasil e o Ceará precisam de paz”, disse.

O vice-presidente nacional do PT, deputado José Guimarães, também lamentou o fato. “Mais um eleitor de Lula assassinado. O criminoso esfaqueou a vítima após ela se manifestar a favor do petista em Cascavel (CE). Não é um caso isolado. É mais um crime político. Precisamos dar um basta nesse ódio bolsonarista que ceifa vidas. Essa barbárie precisa acabar!”, afirmou, prestando, ainda, solidariedade à família.

Para o deputado estadual Renato Roseno (Psol), o episódio foi um “horror”. “Terrorismo bolsonarista faz mais uma vítima. O Brasil não suporta mais tanta violência política. Horror. Que possamos superar tamanho estado de violência. Nossos sentimentos”, declarou pelas redes sociais. O colega de Legislativo Acrísio Sena (PT) classificou o caso como “inaceitável e revoltante”.

O também candidato ao governo cearense Roberto Cláudio (PDT) lamentou, em debate televisionado na noite desta segunda-feira (26), o acontecido. Segundo ele, o "inacreditável crime politico" é "produto de um ódio polarizante que tentam trazer para o Ceará". Na mesma ocasião, Capitão Wagner (União), que também concorre à gestão estadual, solidarizou-se com o homem que foi morto em Cascavel e com o empresário assassinado em Acopiara no início do mês após participação em aposta sobre as eleições locais.

Entenda o caso

Conforme apuração do Diário do Nordeste, o suspeito, um homem de 59 anos, chegou ao local acompanhado de uma mulher perguntando "Quem é Lula aqui?". A vítima Antônio Carlos Silva de Lima, de 39 anos, apresentou-se como eleitor do petista, e disso se iniciou uma discussão.

Durante o bate-boca, os dois citaram os nomes de Lula e de Jair Bolsonaro (PL). O debate foi finalizado com Antônio Carlos recebendo uma série de facadas do suspeito. A vítima chegou a ser socorrida no momento, mas morreu posteriormente em atendimento médico, segundo a Polícia Civil.