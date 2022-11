Lewis Hamilton vai receber em Brasília título de cidadão honorário do Brasil proposto por cearense

André Figueiredo Deputado federal

“Lewis Hamilton é alguém que representa o que mais a humanidade necessita: a união dos povos através do esporte, da defesa do meio ambiente, da igualdade racial! Enquanto membro do parlamento brasileiro e autor do PRC que a ele concede o título de cidadão honorífico do Brasil, assim o fiz por tê-lo como uma grande referência de todas as lutas”.