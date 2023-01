Lewandowski concede liminar que evita perda de R$ 153,6 milhões para as prefeituras cearenses

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, atendeu a um pedido de liminar e suspendeu uma decisão normativa do Tribunal de Contas da União (TCU) que utilizava os dados preliminares do Censo 2022 para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) neste ano.

A contestação na Suprema Corte foi apresentada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Prefeitos de municípios com déficit populacional eram os principais críticos do critério adotado pelo TCU. Agora, com a decisão do ministro, voltam a ser adotados os coeficientes usados em 2018.

“Exige-se do Poder Público que aja com lealdade, transparência e boa-fé, sendo-lhe vedado modificar a conduta de forma inesperada, anômala ou contraditória, de maneira a surpreender o administrado ou frustrar as suas legítimas expectativas”, argumentou Lewandowski.

“Assim, não é difícil entrever, no ato aprovado pela Corte de Contas, a ofensa ao Pacto Federativo e a quebra do princípio da legítima confiança e da segurança jurídica, nem deixar de vislumbrar a vulneração de direitos já incorporados ao patrimônio dos Municípios afetados e das suas populações locais”, acrescentou o ministro.

Municípios afetados

Conforme o Diário do Nordeste mostrou em reportagem no último dia 5 de janeiro, 36 cidades cearenses com déficit populacional seriam diretamente afetadas com a normativa do TCU, já que os repasses federais são calculados com base no tamanho da população.

No Ceará, essas cidades já poderiam perder R$ 153,6 milhões somente do FPM. Prefeitos apontaram que a perda média para cada município afetado seria de R$ 4,2 milhões, o que poderia impactar na prestação de serviços públicos, já que, em algumas cidades, o FPM é a principal fonte de recursos.

Ao todo, conforme os dados preliminares do Censo, 147 municípios do Ceará tiveram redução populacional. Desses, 36 tiveram déficit significativo a ponto de impactar no cálculo do Fundo.

VEJA LISTA DOS MUNICÍPIOS QUE SERIAM AFETADOS:

Abaiara

​Acarape

Acopiara

Aiuaba

Apuiarés

Aurora

Banabuiú

Bela Cruz

Boa Viagem

Capistrano

Caridade

Cariús

Cascavel

Catarina

Cedro

Choró

Forquilha

Guaiúba

Iguatu

Ipueiras

Itapajé

Jaguaruana

Jucás

Madalena

Maranguape

Morada Nova

Mulungu

Nova Russas

Pacajus

Palmácia

Piquet Carneiro

Potengi

Quixadá

Quixeramobim

Santana do Acaraú

Viçosa do Ceará