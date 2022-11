Kim Kataguiri alega ter sido expulso de debate na Unifesp

O deputado federal Kim Kataguiri afirmou ter sido expulso de um debate realizado na Universidade Federal De São Paulo (Unifesp), na tarde desta sexta-feira (25). Ele também disse que um apoiador do Movimento Brasil Livre (MBL), o qual o deputado também integra, foi agredido no evento.

Kim participaria de um debate na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, no campus da Unifesp em Osasco. Conforme a programação da Unifesp, a palestra tinha o tema 'Educação e desenvolvimento socio-econômico' e também teria a participação da deputada federal Sâmia Bonfim e da professora Adriana Vasconcellos.

Segundo vídeos compartilhados por Kim nas redes sociais, a plateia do evento fez um protesto contra a sua participação. As imagens mostram estudantes gritando 'racistas, fascistas não passarão'. Há também cartazes de apoio às cotas raciais, com 'as cotas vão ficar'.

"Quando eu peguei o microfone para falar, militantes foram para cima da gente para nos agredir. Agrediram e machucaram um dos nossos apoiadores do Movimento Brasil Livre", afirmou Kim.

Denúncia de agressão

Kim também imagens que mostram Arthur Scarance, advogado do MBL, com um machucado na testa. "Depois de impedirem o debate que ambas as partes queriam fazer agrediram o Arthur, que estava conosco no evento", escreveu o deputado.

Em seu perfil nas redes sociais, o advogado afirmou que foi "agredido hoje na Unifesp Osasco por defender o debate livre em uma Universidade Pública".

Kim afirmou que a pessoa que agrediu Arthur foi identificada, mas fugiu. "O rapaz que agrediu logo que foi identificado correu rapidinho com a ajuda dos seus comparsas", disse.