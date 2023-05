Justiça Eleitoral cassa mandato do deputado Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, o deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos), teve o mandato na Câmara dos Deputados cassado e tornou-se inelegível por 8 anos. Ele também foi multado em R$ 433 mil. As punições ocorrem no caso envolvendo os Guardiões do Crivella.

O ex-prefeito e seu assessor especial Marcos Luciano foram condenados por abuso de poder político e conduta vedada, já que, para a Justiça, isso desequilibrou a disputa eleitoral. A decisão é da juíza Márcia Santos Capanema de Souza, da 23ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro.

O escândalo dos Guardiões do Crivella foi revelado pela TV Globo em 2020.Conforme a denúncia, funcionários comissionados da Prefeitura do Rio de Janeiro passaram a fazer um revezamento na porta de hospitais para impedir o trabalho da imprensa durante a pandemia da Covid-19.

"Guardiões do Crivella"

O grupo se organizava via grupos de Whatsapp e tinha até escala de “plantão” para impedir o trabalho da imprensa ou desestimular denúncias da população contra a gestão municipal.

Ao G1, a defesa do ex-prefeito disse que a cassação não tem efeito imediato e que irá recorrer da decisão. A assessoria de Crivella acrescentou ainda que "não cabe a uma juíza eleitoral de primeira instância cassar o mandato de um deputado federal".