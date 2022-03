Justiça anula concessão de 13º salário e adicional de férias para vereadores em Viçosa do Ceará

O Tribunal de Justiça do Ceará anulou na segunda-feira (21) a aprovação de uma lei que havia criado, ainda em 2020, o pagamento do 13º salário, adicional de férias para vereadores, além de definir aumento na remuneração do presidente da Câmara Municipal de Viçosa do Ceará.

A relatoria do caso foi do desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo que anulou uma alteração na Lei Orgânica do Município, aprovada durante vigência de regra que proibia alterações remuneratórias no período de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19.

A decisão por considerar o trâmite ilegal foi unânime entre os desembargadores e ocorreu após uma ação popular movida pelo professor Francisco Adrian Márcio de Souza.

As ações foram embasadas na Lei Complementar 173, de âmbito nacional, que estabelece normais de enfretamento à crise sanitária, e também na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O desembargador argumentou ainda que a lei foi aprovada em um período menor do que 180 dias do fim do mandato dos parlamentares de Viçosa do Ceará, o que é proibido.

Washington Luís Bezerra de Araújo Desembargador “O aumento remuneratório, porém, foi ilegal e nulo de pleno direito, pois, não sendo direito pré-existente, não poderia ser instituído durante o período do regime fiscal extraordinário previsto na Lei”, destaca a decisão.

Durante o processo, a Câmara Municipal argumentou que o aumento não feria a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que “houve estudo prévio do impacto financeiro, existindo, ademais, recursos para os gastos, sem desrespeito aos limites de responsabilidade fiscal.”

Em contrapartida, o desembargado reafirma que, por se tratar de um período de calamidade pública, havia uma proibição para aumento de salário prevista “durante a pandemia determinada pela Lei Complementar nº 173/2020”.

Outros casos

Ainda em setembro do ano passado, a Justiça decidiu barrar, em caráter liminar, aumento de salário de vereadores e, em alguns casos, de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de três municípios cearenses.

Os reajustes de salários foram suspensos liminarmente nos municípios de Massapê, Varjota e Alcântaras. Em todas as cidades, estavam vigentes decretos de calamidade pública por conta dos impactos financeiros da pandemia, aprovados na Assembleia Legislativa.