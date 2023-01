Júnior Castro, prefeito de Chorozinho, é reeleito presidente da Aprece por mais dois anos

Após dois anos à frente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), o prefeito de Chorozinho, Júnior Castro, foi reconduzido para comandar a instituição até o fim do próximo ano. Ele foi eleito na tarde desta terça-feira (24) e tomou posse logo em seguida.

"Tenho certeza que os municípios continuarão crescendo cada vez mais e, assim, poderemos devolver os anseios da nossa sociedade", disse o presidente da entidade.

Júnior Castro Presidente da Aprece "Que muito mais coisas boas possam vir fruto desse trabalho de fortalecimento dos municípios cearenses que a Aprece tem desenvolvido ao longo desses anos"

Nova direção

Além de Júnior Castro na presidência, a direção da Aprece conta ainda com o vice-presidente Joacy Alves Júnior, prefeito de Jaguaribara.

A diretoria executiva tem como secretário geral José Helder de Carvalho, prefeito de Várzea Alegre; a 1ª secretária é Rozário Ximenes, prefeita de Canindé; o tesoureiro geral é Marcondes Jucá, prefeito de Choró; o 1º tesoureiro é Carlos Áquila Cunha, prefeito de Moraújo; e o presidente de honra é José Sarto Nogueira, prefeito de Fortaleza.

A cerimônia de posse do gestor ocorreu na sede da Associação e contou com a presença de vereadores, prefeitos e deputados. O governador Elmano de Freitas (PT) também acompanhou a cerimônia.

O petista exaltou a parceria estabelecida entre a Aprece e o Governo do Estado.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará "Eu tenho certeza que nós vamos ter muita colaboração entre o Estado do Ceará e as prefeituras nas mais variadas ações que vamos fazer. Queria destacar que vamos conversar muito sobre o mutirão de cirurgia que queremos fazer junto com as prefeituras e com a rede privada para aliviar aquilo que os prefeitos já fazem muito, buscando resolver um problema de cirurgia de um e de outro"

Ele ainda reforçou a intenção de formar uma aliança com os mandatários municipais para combater a fome no Ceará. "Isso precisa ter um apoio forte dos municípios, com os Cras e outras entidades dos municípios que têm relação com os movimentos sociais", disse.

