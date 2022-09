Júlio Ventura toma posse como Senador do Ceará após licença de Cid Gomes

O empresário Júlio Ventura (PDT), segundo suplente do senador Cid Gomes (PDT), tomou posse no Senado Federal em solenidade realizada nesta quinta-feira (8). Ele assume a vaga após o pedido de licença do senador Cid Gomes (PDT), que ficará distante do parlamento por 121 dias para tratar de assuntos de interesse particular.

Júlio Ventura é o segundo suplente de Cid. E essa é a segunda vez que o senador pede licença. A primeira foi no final de 2019. Mas, na época, quem assumiu foi o primeiro suplente, o empresário Prisco Bezerra (PDT), irmão do ex-prefeito e candidato ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio (PDT). Prisco está envolvido na campanha eleitoral.

Nas redes sociais, Júlio Ventura havia anunciado que deveria tomar posse nesta quinta e disse que nesses quatro meses “quer honrar os cearenses em especial e estar à altura do político Cid Gomes, cuja cadeira ocuparei”.

Governadora esteve na posse

A governadora Izolda Cela (sem partido) viajou a Brasília e nas redes sociais, nesta sexta-feira, relatou que participou da solenidade de posse do parlamentar. Ela chamou Júlio Ventura de “amigo” e em mensagem desejou um bom trabalho na missão. “Que ele siga honrando o Ceará na defesa do nosso povo e da democracia brasileira”, diz na postagem.

Durante o período de licença, como ela foi tirada para tratar de assunto particular, Cid Gomes não receberá remuneração. Ele só retorna ao Senado em 2023.