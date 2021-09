Juazeirense, primeira-dama Onélia Santana deve receber título de cidadã fortalezense na Câmara

Vereadores de Fortaleza aprovaram nesta quinta-feira (23) um projeto de decreto legislativo para conceder à primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, o título de cidadã fortalezense. A proposição do vereador Léo Couto (PSB) foi lida em plenário e segue para as comissões. Onélia é natural de Juazeiro do Norte, na região do Cariri.

Na justificativa, o parlamentar que propôs o título à primeira dama argumenta que o trabalho de Onélia na vida pública "é exemplar no Ceará, possuindo relevantes e reconhecidos serviços prestados ao povo fortalezense".

Léo Couto justifica ainda que a esposa do governador Camilo Santana tem destaque em trabalhos que priorizam o "desenvolvimento infantil e na compreensão de priorizar os investimentos na criança para a construção de uma sociedade melhor".

Onélia Santana é idealizadora do Programa mais Infância do Governo do Estado do Ceará e Presidente do Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvlvimento Infantil do Ceará.