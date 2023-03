José Sarto escolhe médico Galeno Taumaturgo como novo secretário da Saúde de Fortaleza

O médico Galeno Taumaturgo será o novo Secretário da Saúde de Fortaleza, conforme anunciou o prefeito José Sarto (PDT) nesta quarta-feira (29).

Taumaturgo assume a Secretaria de Saúde da capital pela segunda vez. Ele comandou a pasta na gestão de Juraci Magalhães.

"Anuncio o novo secretário da Saúde de Fortaleza, o médico Galeno Taumaturgo, profissional competente, com ampla experiência em gestão pública", disse Sarto nas redes sociais.

"Desejo sucesso na missão, com foco na melhoria do serviço de atenção básica", completou. A mudança será oficializada no Diário Oficial de quinta-feira (30), segundo o prefeito.

O atual titular, o médico pediatra João Borges, assumiu a Secretaria da Saúde há pouco mais de dois meses, no início de janeiro. Antes dele, a titular foi Ana Estela Leite.