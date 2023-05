José Guimarães adota cautela sobre filiação de Evandro Leitão ao PT: 'Não vamos precipitar nada'

O deputado federal José Guimarães, vice-presidente nacional do PT e um dos principais articuladores políticos da sigla no Ceará, disse nesta sexta-feira (5) que o grupo não deve se precipitar sobre um eventual convite ao deputado estadual Evandro Leitão (PDT) para entrar no Partido dos Trabalhadores e disputar a Prefeitura de Fortaleza.

"Está tão cedo (para) isso. A nossa preocupação é governar o Brasil e o Elmano governar o Ceará. É precipitada qualquer discussão de candidaturas agora", disse o parlamentar, durante encontro do Consórcio Nordeste, em Fortaleza.

Nos últimos dias, rumores sobre uma possível filiação de Evandro Leitão ao PT para concorrer ao cargo de prefeito da Capital saíram dos bastidores e ganharam os corredores principalmente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Há, inclusive, um movimento dentro do PT para articular a ida do deputado, que é presidente da Alece, para o Partido dos Trabalhadores.

Evandro vem repetindo que se sente "preterido" pelo PDT diante das divergências internas sobre o Governo de Elmano de Freitas (PT) depois do racha entre seu partido e o PT em 2022. Apesar de ficar "honrado", ele disse que é necessário discutir a situação "mais na frente".

Questionado diretamente sobre esse convite para que Evandro deixe o PDT, Guimarães argumenta que falar sobre o assunto no momento também precipitado. "Eu acho que depende dele, ele que tem que decidir, não vamos precipitar nada", concluiu.