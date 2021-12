José de Abreu desiste de candidatura a deputado federal para não expor a família

O ator José de Abreu, de 75 anos, recuou da pré-candidatura a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no Rio de Janeiro, em 2022. Segundo o jornal O Globo, ele decidiu desistir para evitar a exposição da família caso fosse eleito.

Para o ator, se tornar uma ‘pessoa exposta politicamente' poderia impactar a carreira dele e dos filhos.

“Fiquei muito deprimido após tomar essa decisão. Mas, em reunião com meus filhos, entendi que não podia fazer isso com a família, todos ficariam expostos politicamente e as empresas têm compliance muito rígido sobre isso”, disse ao jornal.