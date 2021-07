Joice Hasselman diz que marido fez exames no IML e volta a rebater agressões

O neurocirurgião Daniel França, marido da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), foi submetido a exames no Instituto Médico Legal (IML). A informação foi dada nessa quarta-feira (28) pela própria parlamentar, que voltou a descartar agressão por parte do companheiro.

"Tem muita gente falando bobagem sabe? Porque as pessoas gostam de falar bobagem e as pessoas não têm a informação. Meu marido foi espontaneamente na polícia e falou 'eu quero falar, eu preciso ajudar no máximo que eu puder'", disse Joice em entrevista ao UOL News.

Segundo a deputada, o marido "explicou tudo" para os policiais do Departamento da Polícia Legislativa da Câmara (Depol), que questionaram se Daniel aceitava fazer o corpo de delito. "A resposta dele foi 'agora'".

Joice alegou que os agentes também a perguntaram se gostaria de fazer exames periciais. O relato indica que o marido a convenceu.

"Ficou aquela coisa 'faz, não faz, faz, não faz' [os exames]. Quando meu marido chegou, ele, que é especialista em trauma, falou: 'claro que tem que fazer, não tem sentido, não é porque o hematoma já está reduzido que o exame de corpo de delito não vai pegar outras coisas'. Foi ele que me estimulou a fazer".

Violência

A polícia legislativa foi acionada para investigar o caso no dia 22 de julho, quatro dias depois após a deputada acordar com cinco fraturas no rosto e uma na coluna.

Joice justificou que demorou a procurar os agentes de segurança porque acreditada se tratar de uma queda. No entanto, após o resultado dos exames, passou a cogitar o "atentato".

Até a noite da última segunda-feira (26), a polícia legislativa não havia encontrado indícios da presença de estranhos entrando no imóvel da parlamentar. Os agentes analisaram imagens do circuito interno de segurança.