João Doria é diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez

O governador de São Paulo João Doria (PSDB). de 63 anos, anunciou nesta quinta-feira (15) que testou positivo para a Covid-19. Por meio das redes sociais, ele afirmou que está se "sentindo muito bem" por já ter tomado as duas doses da vacina contra a doença.

Doria informou que cancelou "imediatamente" a agenda de compromissos presenciais por orientação médica. "Os demais compromissos presenciais serão conduzidos pelo vice-governador, Rodrigo Garcia", disse.

"Tenho convicção que estou sendo protegido contra o agravamento da doença pela vacina do Butantan, a qual já tomei as duas doses. Eu, como milhões de pessoas, fui protegido graças à vacina", comentou o governador paulista.

Legenda: Doria comentou sobre o diagnóstico e a proteção pela vacinação Foto: Reprodução/Twitter

Segundo a CNN Brasil, João Doria havia apresentado sintoma de coriza durante coletiva de imprensa o Palácio dos Bandeirantes nessa quarta-feira (14). O gestor comunicou que teve um ligeiro resfriado.

Reinfecção

Esta é a segunda vez que João Doria testa positivo para a Covid-19. A primeira infecção pelo novo coronavírus foi em agosto de 2020. À época, ele afirmou que estava assintomático.

O governador de SP completou sua imunização contra a doença no último dia 4 de junho, com a segunda dose da CoronaVac. No Twitter, Doria afirmou que seguirá em acompanhamento médico.

"Meu caso serve de alerta para todos que já foram vacinados seguirem respeitando os protocolos. Pois, todos estão suscetíveis a serem infectados e transmitir o vírus, mesmo vacinados. Não importa a vacina, elas evitam o agravamento da doença, não a infecção", alertou o tucano.