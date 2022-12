Izolda e Elmano tratam de precatórios do Fundef e ICMS em reunião de governadores no STF

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), participou, nesta segunda-feira (12), de reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber. O governador eleito, Elmano de Freitas (PT), também participou do encontro - que reuniu gestores estaduais em exercício e eleitos.

Izolda afirmou que aproveitou o momento para solicitar à ministra Rosa Weber a liberação dos recursos dos precatórios do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério). Os valores serão destinados ao pagamento de profissionais da Educação.

O Governo do Ceará já iniciou o processo de cadastro dos professores e professoras que atuavam na rede estadual de ensino no período a qual se refere o processo de precatórios. O valor que cada profissional deve receber, no entanto, só deve ser divulgado nos dias finais de dezembro.

Elmano de Freitas afirmou que eles trataram ainda das sobre as alíquotas de ICMS recebidas pelos Estados. "Dialogamos sobre ações que discutem a diferença de alíquotas de ICMS nos Estados, especialmente no comércio eletrônico", ressaltou.

Iniciativas que favoraçam o "equilíbrio do orçamento público" também foram foco da reunião entre governadores e Weber. "Nosso objetivo foi apresentar a defesa de demandas que possibilitem a ampliação do diálogo federativo na defesa do equilíbrio do orçamento público e das ações prestadas à população", completou Izolda.