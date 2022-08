Izolda Cela pede à AL garantia do retroativo para agentes comunitários de saúde

A governadora Izolda Cela (sem partido) enviou um complemento à lei do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, pedindo que o retroativo dos profissionais fosse garantido. A emenda foi recebida pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) nesta segunda-feira (8).

De acordo com o deputado Julinho (PT), líder do governo na Alece, a expectativa dos governistas é aprovar a garantia do retroativo ainda nesta semana.

O piso salarial de R$ 2.424 começou a tramitar na Casa Legislativa na semana passada. Ele já foi aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

A proposta concede um reajuste de 56,3% aos agentes de endemias, em conformidade com o que determina a emenda constitucional federal nº 120, promulgada pelo Congresso em maio. Os valores serão repassados pela União aos estados e municípios para custear a correção salarial.

AGENTES NO CEARÁ

No Governo Estadual, há 6 mil agentes de endemias, que trabalham com a prevenção de doenças endêmicas, combatendo, por meio de visitas domiciliares e em locais abertos, os vetores, além de realizarem ações educativas. Já sob a alçada do Município de Fortaleza, há 3.705 servidores da categoria.