Izolda anuncia Vanja Fontenele como nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará

A procuradora de Justiça Vanja Fontenele foi a escolhida para ocupar cadeira no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A governadora Izolda Cela (PDT) anunciou o nome, nesta terça-feira (31), a partir de lista tríplice indicada pelo Pleno do Tribunal.

A lista havia sido encaminhada no último dia 19 e, além de Vanja, contava com as procuradoras Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves e Maria Neves Feitosa Campos. O anúncio foi feito pelo perfil de Izolda Cela no Twitter e Instagram.

Vanja Fontenele irá substituir a desembargadora Vera Lúcia, também oriunda do Ministério Público do Ceará e que se aposentou no mês de março.