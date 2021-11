Hospital Regional do Vale do Jaguaribe será entregue nesta quinta-feira (25)

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), deve entregar nesta quinta-feira (25) a primeira etapa das obras do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. O anúncio foi feito pelo deputado estadual Antônio Granja (PDT), em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) nesta quarta-feira (24). O evento está previsto para as 16h.

"Esse sonho é antigo, começou ainda no ex-governador Cid (Gomes), com a parte burocrática, o intercâmbio em relação a empréstimo. Será entregue inicialmente com 30 leitos de cirurgia, 30 leitos de clínica médica e 30 UTIs", pontuou Granja que, além de ter atuação forte na região, é médico.

O hospital, que segue o molde de outros equipamentos regionais de mesmo porte, como os hospitais regionais de Sobral, de Quixeramobim e de Juazeiro do Norte, fica no entroncamento dos municípios de Limoeiro do Norte, Russas e Morada Nova, na BR-116, e atenderá cerca de 20 municípios.

"É o equipamento mais importante do governo estadual, no vale jaguaribano", pontuou o deputado.

Legenda: Deputado Antônio Granja no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe Foto: Divulgação

Estrutura do novo hospital

Segundo o Governo do Estado, o novo hospital contará com unidades de emergência e urgência, ambulatório, centro de imagem e diagnóstico, centro de parto, centro cirúrgico com seis salas, e enfermarias clínica, cirúrgica, traumatológica e pediátrica, somando 304 leitos. Terá ainda Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) neonatal e UTIs neonatal, pediátrica e adulta, além de espaço para ensino e pesquisa.

A estrutura física conta com investimento de cerca de R$ 122 milhões, feito através da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) com recursos do Tesouro Estadual e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).