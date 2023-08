Grupo realiza a 1ª Marcha em Defesa das Mulheres de Fortaleza com caminhada até a Praça Portugal

Um grupo ligado ao meio político do Ceará caminhou da Assembleia Legislativa até a Praça Portugal para realizar a 1ª Marcha em Defesa das Mulheres de Fortaleza, neste sábado (5), por meio da Procuradoria Especial da Mulher. As participantes reivindicam o fim da violência contra o gênero e o combate ao feminicídio.

A Marcha em Defesa das Mulheres de Fortaleza foi realizada em referência à campanha Agosto Lilás, que dá visibilidade à luta pelo fim de todas as formas de violência contra a mulher e o fortalecimento dos direitos femininos.

Com as ações, os grupos buscam levar reflexões sobre a desigualdade de gênero e os prejuízos causados por isso, como os altos índices de violência contra a mulher no Ceará.

'Vida com menos violência'

Lia Gomes, procuradora especial da Mulher na Assembleia Legislativa e deputada estadual, convidou mulheres e homens para unir esforços por uma “vida com mais amor, menos violência e mais tranquilidade, especialmente, dentro das nossas casas”.

“Estamos levando pras ruas nossos problemas, as nossas dores. Não estamos lutando por privilégios, mas por igualdade. Igualdade salarial, direito de viver dentro das nossas casas sem violência, direito de dividir as tarefas domésticas e cuidados com as nossas crianças”, acrescentou Lia.

Esforço coletivo

A concentração aconteceu ainda no início da manhã com a participação do Bloco Kahlo na música e o uso de cartazes e faixas. Participaram vereadoras, deputadas e a senadora Augusta Brito.

Também marcaram presença as deputadas estaduais Larissa Gaspar, Gabriela Aguiar, bem como Marta Gonçalves, da presidente da União dos Vereadores do Ceará (UVC) Mulher, e Magnólia Aragão, da Secretaria Executiva de Projetos Especiais da Casa Civil.

Joelise Collyer, Secretária de Juventude, Adelita Monteiro, Secretária de Direitos Humanos, Socorro França estiveram na ocasião. Algumas organizações institucionais e não governamentais integram o evento.

Dentre elas, a Comissão da Mulher Advogada da Organização dos Advogados do Brasil (OAB/CE), Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, Instituto Maria da Penha e União Nacional LGBT (UNALGBT)

O movimento teve o apoio masculino, como o deputado estadual Renato Roseno e o presidente da União dos Vereadores do Ceará (UVC), Toim Braga.