Governo federal encerra segunda rodada de plenárias estaduais do PPA participativo

O governo federal encerrou, neste sábado (27), a segunda rodada de plenárias estaduais do PPA participativo. A segunda etapa do encontro - que busca apresentar propostas de políticas públicas para diferentes movimentos sociais - teve início na última quinta-feira (25) em Natal, passou nessa sexta-feira (26) por Fortaleza e Teresina, antes de chegar a São Luís.

As propostas apresentadas incluíram questões relacionadas ao combate ao racismo, LGBTfobia, genocídio indígena, feminicídio, pela maior inclusão de pessoas com deficiência e pela ampliação de direitos dos trabalhadores do campo.

Uma das representantes da sociedade civil, a iyalorixá Joseline Brandão, defendeu o combate ao racismo religioso.

“Defendemos a criação de um programa de ancestralidade negra, que trate do enfrentamento do racismo contra os povos tradicionais de terreiro. Que considere a depredação, a violência, a deturpação do que nós consideramos santo. O estado brasileiro deve urgentemente estabelecer medidas de proteção dessas comunidades”, disse ela.

PASSAGEM POR FORTALEZA

A cidade de Fortaleza foi uma das capitais escolhidas para a segunda rodada de plenárias estaduais do PPA participativo. A "Terra da Luz" foi responsável por receber a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

Camilo Santana participou de uma plenária, nesta sexta-feira (26), onde minimizou a preocupação em torno da limitação dos recursos do Fundeb no arcabouço fiscal, aprovado na Câmara dos Deputados. O ministro também ressaltou que a expectativa é de que o MEC tenha um aumento de recursos no próximo ano.

Já a ministra Simone Tebet defendeu os pedidos da população como prioridade dentro do governo federal. Segundo ela, as ações elencadas como prioridades pelo povo, como combate à fome, terão recursos garantidos no orçamento.

Simone também disse que os recursos de outras áreas importantes, como Educação, estão garantidos, porque percentuais mínimos de investimentos já são estabelecidos pela Constituição Federal.

PLENÁRIAS PPA

Com o objetivo de percorrer todo o país, a meta do governo federal é permitir que a população esteja envolvida nas decisões sobre como investir os recursos públicos nos próximos quatro anos. A primeira rodada foi entre 11 e 13 de maio na Bahia, Alagoas, Paraíba e Pernambuco. Sendo as últimas plenárias no dia 11 de julho.

Quem está à frente do processo é a Secretaria-Geral da Presidência da República, dirigida por Márcio Macedo.

“Foram seis anos sem ouvir o povo. O presidente Lula falou que não queria um planejamento feito apenas por técnicos. Ele quer um planejamento que tenha as impressões digitais do povo brasileiro. Que seja a cara da nossa gente. E eu quero falar que, depois desse processo participativo, o Brasil será mais generoso, sem violências e extremismos”, disse Macedo.

PROXIMIDADE COM A POPULAÇÃO

Em sua terra natal, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, reforçou a importância de aproximar mais o governo federal da população brasileira.

Flávio Dino Ministro da Justiça e Segurança Pública “Existe uma dupla eficácia do orçamento participativo. De um lado, você opina de verdade sobre onde o dinheiro de todos nós deve ser aplicado. Por outro lado, ele é muito importante porque moramos e trabalhamos em Brasília e, quando instalamos um processo participativo, chamamos o povo para governar junto e conseguimos caminhar na direção certa. As vozes do mal ficam falando o tempo todo, querem dividir o Brasil. São vozes extremistas, racistas, que defendem a exploração. E se ficarmos na solidão de Brasília não podemos ouvir o povo”

A ministra Simone Tebet, afirmou que, diante das limitações de recursos, é preciso priorizar as demandas sociais.

“Como gastar bem o pouco recurso que nós temos, que é fruto do suor do trabalho do povo brasileiro? Eu anotei o que os movimentos sociais falaram hoje. Eles querem o que nós também queremos: dignidade do emprego, segurança alimentar, casa popular, ou seja, tudo o que o cidadão tem direito”, afirmou.

“É uma alegria saber que as mulheres estão comandando o orçamento participativo no Brasil. Que a transversalidade está presente. Que ouvimos juventude, movimento negro, indígenas, pessoas do campo e da cidade”, acrescentou. A reunião de hoje foi no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão e teve como anfitrião o governador do estado, Carlos Brandão (PSB).