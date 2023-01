Governo do Ceará vai discutir auxílio a funcionários demitidos na Guararapes, diz Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) disse, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (11), que, juntamente com membros do governo, irá discutir formas de auxílio para os 2 mil funcionários demitidos da empresa têxtil Guararapes Confecções, que encerrou suas atividades em Fortaleza.

O petista se reúne pela primeira vez como todos os secretários da gestão nesta tarde, no Palácio da Abolição, para tratar sobre os próximos passos da administração.

Entre os assuntos estão também as estratégias para cumprimento de promessas de campanha e os desdobramentos dos ataques golpistas ocorridos em Brasília no último domingo (8).

"Estamos muito preocupados com o que temos notícia pela imprensa, de pessoas desempregadas na Guararapes, e vamos discutir já algumas medidas para ajudar essas pessoas, para que elas não fiquem sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de auxílio do nosso governo", disse.

Cerca de 1,2 mil dos 2 mil funcionários da empresa demitidos nesta terça-feria (10) não devem conseguir recolocação de forma rápida o mercado. O número representa 60% do contingente afetado. A expectativa é do presidente do Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas no estado do Ceará (SindConfecções CE), Daniel Gomes.

Segundo ele, os outros 40% com expectativa de serem absorvidos logo são, principalmente, os profissionais de costura aptos a atuar com máquinas especiais.