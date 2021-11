Governo do Ceará quer ampliar público-alvo e prazo de adesão ao programa Mais Emprego

O Governo do Ceará enviou à Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (3) um projeto que altera a Lei Nº 17.569 que instituiu o programa Mais Emprego Ceará em julho deste ano. Se aprovada a mudança pelos deputados, as empresas terão até 20 de dezembro de 2021 para se inscreverem no programa. O prazo inicial era de 60 dias após a publicação da lei.

Além disso, a nova proposta inclui também microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte na lista de beneficiários.

A ação do Governo visa incentivar a geração de emprego no Estado, financiando 50% do salário de 20 mil novas contratações. O novo projeto foi anunciado pelo governador Camilo Santana no dia 13 de julho, e sancionado no dia 20 do mesmo mês. A medida é exclusivamente para novas vagas.

"Através deste Projeto de Lei, objetiva-se promover pontuais alterações na referida Lei, buscando, dentre outros propósitos, ampliar o público-alvo do Programa Mais Empregos Ceará, bem como o prazo para cadastro das empresas interessadas na concessão do Benefício de Estímulo à Geração de Emprego e Promoção da Renda", diz a mensagem do governador Camilo Santana (PT).

Como funciona

O Governo irá desembolsar R$ 66 milhões com o programa. Como fica permitido a cada empresa solicitar entre uma e 100 vagas, o benefício poderá atingir milhares de negócios no Estado

Todo o processo de cadastro, análise, monitoramento e seleção das empresas escolhidas é feito por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet). Atendidas as exigências, a seleção das empresas contempladas ocorrerá por ordem de chegada.

Para participar, as empresas devem estar formalmente registradas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) na data de publicação da lei. Além disso, deverão necessariamente exercer atividades no setor de comércio ou serviços.

O programa só subsidiará empregos referentes a novas vagas. Isso significa que o empregador não poderá demitir um funcionário para contratá-lo novamente utilizando o benefício.