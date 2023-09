Governo do Ceará paga salário reajustado a piso da enfermagem nesta segunda-feira (2)

Enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras do Governo do Ceará recebem na próxima segunda-feira (2) o salário reajustado ao Piso da Enfermagem na folha de pagamento. A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), nas redes sociais nesta sexta-feira (29).

Conforme o chefe do Executivo Estadual, os valores retroativos de maio a agosto de 2023 devem ser creditados na conta dos profissionais até o dia 5 de outubro.

"É um reconhecimento ao importante trabalho exercido por esses profissionais na garantia da saúde de todas e todos os cearenses", assinala Elmano.

Os valores do piso são:

R$ 4.750 mensais para enfermeiros;

70% do valor para Técnico de Enfermagem, que corresponde a R$ 3.325;

50% para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira, que corresponde a R$ 2.375.

Aprovação após impasses

O projeto de lei que estabelece o piso da enfermagem no Estado foi aprovado no dia 6 de setembro na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Os sindicatos chegaram a apontar alguns impasses, mas o consenso foi atingido na Assembleia. Foram atendidas, por meio de uma emenda, os seguintes pontos: a garantia do cálculo para efeito de férias, décimo terceiro salário e previdência como parte do complemento salarial; e a paridade no pagamento do salário-base garantido pela lei federal entre servidores aposentados e colaboradores que estão em atividade.