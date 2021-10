Governo convoca servidores federais para voltar ao trabalho presencial a partir de 15 de outubro

Servidores públicos federais serão convocados a voltar aos seus postos presenciais de trabalho a partir do próximo dia 15 de outubro. A decisão do Governo Federal foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (1º), assinada pelo secretário de Gestão e Desenvolvimento de Pessoal do Ministério da Economia, Leonardo José Mattos Sultani.

As regras valem para órgãos e entidades da administração pública federal em todo o País. No Ceará, se enquadram, por exemplo, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Receita Federal, a Advocacia-Geral da União (AGU), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), dentre outros.

O retorno ocorre mais de um ano após os servidores terem sido afastados do trabalho presencial devido à Covid-19. Porém, continuam valendo as medidas sanitárias de cuidado e proteção individual, bem como de aviso e afastamento de casos suspeitos e confirmados da doença.

Segundo a normativa, ficam isentos da obrigatoriedade de voltar, podendo continuar o trabalho remoto, quem tiver fator de risco para a Covid-19 ou filhos ou a guarda de menores em idade escolar onde as aulas presenciais ou serviços de creche estiverem suspensos. Gestantes também foram incluídas nessas exceções.

Esquema vacinal completo

No retorno presencial, será cobrada dos servidores uma autodeclaração atestando a conclusão do esquema vacinal contra a Covid-19 há pelo menos 30 dias do regresso.

Saiba quais são os requisitos para pedir para continuar no home office

Idade igual ou superior a 60 anos;

Tabagismo;

Obesidade;

Miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica etc.);

Hipertensão arterial;

Doença cerebrovascular;

Pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPOC);

Imunodepressão e imunossupressão;

Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

Diabetes melito, conforme juízo clínico;

Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;

Neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele);

Cirrose hepática;

Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia);

Gestação;

Estar na condição de pais, mães, padrastos ou madrastas com filhos ou responsáveis que tenham a guarda de menores em idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda estiverem mantidas a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem da assistência de um dos pais ou guardião, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residência apto a prestar assistência.

A comprovação de qualquer um dos requisitos será por autodeclaração e deve ser enviada à chefia imediata. O Ministério da Economia reforça que prestar informação falsa deve sujeitar o servidor ou empregado público às sanções penais e administrativas previstas em Lei.

Sem auxílios

Ainda segundo o documento, servidores que permanecerem em regime de home office não poderão receber auxílio-transporte, adicional noturno e adicional ocupacional.