Governador de Pernambuco, Paulo Câmara assume presidência do Consórcio Nordeste

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), tomou posse, nesta terça-feira (18), como presidente do Consórcio Nordeste. A solenidade contou com a participação de reprentantes dos governos estaduais da região, dentre eles a vice-governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), e o antecessor de Câmara na presidência do Consórcio, Wellington Dias (PT), governador do Piauí.

Paulo Câmara reforçou a atuação do Consórcio Nordeste "na gestão de todas as crises que enfrentamos recentemente" e destacou a relevância da parceria administrativa para os governos estaduais nordestinos.

"O desafio é grande, mas tenho cosciência da importância da missão, que consiste em liderar um bloco de governadores cuja finalidade maior é manter nossa região unida e bem administrada, como pressuposto de uma boa gestão dos problemas que nos afetam", ressaltou.

Izolda Cela apontou a importância de encontros entre os gestores estaduais do Nordeste como forma de fortalecer a região e de "podermos apresentar demandas ao Governo Federal e e aos outros poderes".

Izolda Cela Vice-governadora do Ceará "É muito bacana olhar essa força também como um compromisso de equidade, ter a noção de não deixar ninguém para trás. A gente vai longe se pensarmos assim".

O Consórcio Nordeste foi criado em 2019, como forma de reunir os governadores dos nove estados nordestinos, tanto para uma parceria administrativa como para ação conjunta na arena política. Antes de Paulo Câmara, também presidiram o Consórcio, os governadores do Piauí, Wellington Dias, e o da Bahia, Rui Costa (PT).