GIlmar Mendes critica proposta de mandato para ministros do STF

Decano do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Gilmar Mendes criticou a proposta discutida no Senado Federal que pode estabelecer mandatos para ministros da Suprema Corte do Brasil. Para ele, o projeto é um “Cavalo de Troia”.

Em entrevista ao jornal ‘O Globo’, Gilmar Mendes ainda comentou sobre os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília contra as sedes dos Três Poderes. Para o magistrado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem responsabilidade política sobre a ação dos golpistas.

“Cavalo de Troia”

Na conversa, Gilmar disse ser contra a polêmica proposta discutida no Senado Federal que estabelece mandatos para os magistrados do STF. O decano ainda aproveitou para ressaltar que acharia “bom” ter nomes como o do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como um futuro ministro da Corte.

“Imagino que isso, embora não seja a intenção do presidente Rodrigo Pacheco, acaba sendo um Cavalo de Troia para discutir outras questões como, por exemplo, a forma de divisão da indicação do presidente com Câmara e Senado. Eu não acho que valha a pena reproduzir o modelo das indicações para o Tribunal de Contas da União (TCU)”, disse Gilmar.

8 de janeiro

Sobre os ataques golpistas de 8 de janeiro, o magistrado disse ter sentido como se sua própria casa tivesse sido invadida. Ele, no entanto, ponderou que a Corte saiu fortalecida.

“O tribunal sai mais forte, mais unido, mais consciente do seu papel na nossa democracia. Isso tem sido demonstrado. Também acho que faz justiça dar uma palavra de reconhecimento à liderança da ministra Rosa Weber (presidente do STF), que enfrentou essa situação totalmente atípica e heterodoxa. Ela soube, com firmeza e sem nenhum estardalhaço, conduzir o tribunal neste momento”, disse.

Para o magistrado, após o episódio, é preciso que todos estejam “atentos para que as instituições funcionem normalmente e que não permitam ímpetos populistas que levam à destruição”.

Gilmar Mendes Ministro do STF “Não foi só a destruição física do plenário do STF, do Palácio do Planalto e de parte do Legislativo. Quando olhamos o que está acontecendo com os ianomâmis, vimos aquelas crianças, subnutridas, que estão praticamente condenadas à morte. O que acaba sendo de fato, parece, um genocídio planejado. Vimos na Praça dos Três Poderes soldados desfilando, voo de helicóptero, planejamento eventual de fazer aviões sobrevoarem o Supremo para quebrar vidros. Mas isso é leve diante de tudo que estava ocorrendo país afora: a desinstitucionalização, a falta de funcionários na Funai, ou a colocação de funcionários inadequados, para não cumprirem o mister ou permitir que índios morram”

Bolsonaro

Gilmar ainda relaciona os atos golpistas daquele dia ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“A responsabilidade política é inegável. Isso é óbvio. Quanto à responsabilidade pessoal, no campo penal e da improbidade, são questões que têm que ser investigadas. Mas de fato a responsabilidade política é evidente, porque havia uma diretriz, como nós vimos na área da saúde. Uma tragédia de erros, que está associada, inclusive, a toda essa questão das fake news, das manipulações das pessoas. O 7 de Setembro anterior e o 7 de Setembro do ano passado tinham uma conotação de colocar gente na rua, sempre com um discurso voltado contra o Supremo. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida de que tem responsabilidade”, disse o ministro.

Gilmar Mendes Ministro do STF “E tem um dado que não podemos relativizar, que parece organizado: a tal da manifestação depois das eleições nos quarteis para pedir intervenção militar, um aforismo para pedir instalação de uma ditadura militar. Quer dizer que a eleição é boa desde que eu a ganhe? Se eu perder, eu chamo o Papai do Céu, que, no caso, eram os militares? Acho que foi um grave erro ter admitido os acampamentos desde o primeiro dia. Tentou se impor um constrangimento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Aquelas notas, aquelas cartinhas todo dia, que nem eram tão amorosas, do ministro da Defesa, que cumpriu um papel lamentável, a todos os títulos. Isso era um tipo de bullying institucional”

STF

Gilmar também comentou sobre os futuros indicados ao STF, entre eles o advogado de Lula, Cristiano Zanin. Para o magistrado, não há problema em indicar alguém tão próximo ao chefe do Executivo nacional.

“Não vejo impedimento algum. Todos nós, com raríssimas exceções, não fomos buscados em casa. Estávamos em algum lugar e tínhamos conexões com a vida política. Isso está dentro de um certo contexto político e ideológico. O fundamental é que saiba Direito e que seja honesto”, concluiu.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil