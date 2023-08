Fred Wassef recomprou Rolex recebido por Bolsonaro para entregar ao TCU, diz jornalista

O Rolex recebido de presente por Jair Bolsonaro (PL) foi recomprado nos Estados Unidos pelo advogado Frederick Wassef, para poder entregar o item ao Tribunal de Contas da União (TCU), segundo informações divulgadas pelo blog da jornalista Natuza Nery, do g1.

Na compra, Wassef teve de pagar um valor maior do que aquele obtido na venda.

Nesta sexta-feira (11), uma operação da Polícia Federal faz buscas para investigar a suposta tentativa, capitaneada por militares ligados ao então presidente, de vender ilegalmente presentes dados ao governo por delegações estrangeiras.

O relógio de luxo recomprado por Wassef foi um presente de autoridades sauditas a Bolsonaro durante uma viagem oficial do presidente em 2019 à Arábia Saudita e ao Catar. O item foi levado para os Estados Unidos e lá foi vendido.

O Rolex e outro relógio de luxo da marca Patek Philippe foram vendidos pelo general da reserva do Exército Mauro Lourena Cid por US$ 68 mil, segundo o blog do Valdo Cruz.

Defesa se comprometeu a devolver o item

A existência do relógio veio à tona em março deste ano, quando a defesa de Bolsonaro se comprometeu a devolver o item, já que o TCU entende que esse tipo de presente recebido por autoridades no exercício do cargo não pertencem a ela, mas à União.

Ainda conforme o blog de Natuza Nery, a operação deflagrada nesta sexta (11) envolve “várias joias novas”, para além das conhecidas e já tornadas públicas pela imprensa. As joias teriam vindo de outros países do Oriente Médio, além da Arábia Saudita.